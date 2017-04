Haal uw wekelijkse dosis muziek in de Kempen

Geen zin om je vrijdag- of zaterdagavond horizontaal geparkeerd voor de buis door te brengen? Zin in een portie musical, americana, koormuziek of zelfs accordeon? Mogelijk kunnen we uw appetijt met volgende zeven tips stillen.

1. Rotem Sivan Trio

Wat: De Israëlische gitarist Rotem Sivan is afkomstig uit Jeruzalem. Vandaar dat het niet verwonderlijk is dat de daar aanwezige mix van tradities, geloven en invloeden ook terug te vinden is in zijn jazzmuziek. Sivan is een van ’s werelds grootste jazztalenten met een warme toon, frisse frasering en een bijzonder gevoel voor ritme.

Praktisch: vrijdag 28 april om 20.15u in RElaX (foyer Rex), Smallestraat 2 in Mol.

Prijs: 13 euro

2. Paul Michiels

Wat: Hoezo, ‘wat’?? Behoeft Polle Pap nog voorstelling? Een van de beste stemmen van het land trekt naar de Kuub met zijn liveband en kan daarbij rekenen op topmuzikanten. Verwacht je aan een energiek en rockend concert.

Praktisch: vrijdag 28 april om 20.15u in de Kuub, Warandestraat 42 in Turnhout

Prijs: 20 euro

3. Beauty and the Beast

Wat: Westel Musical bestaat ondertussen 10 jaar en viert dit met een magische voorstelling van Disney’s mooiste musical allertijden, Beauty and the Beast. De betoverende muziek, imposante decors en kleurrijke kostuums maken van deze show een lust voor het oog en het oor. Westel Musical brengt deze voorstellingen met meer dan 25 castleden en een 20-koppig orkest.

Praktisch: 28, 29, 30 april en 5 mei, telkens om 20u. Op 1 mei om 14.30u, in de polyvalente zaal in de Stijn Streuvelsstraat 11 in Voortkapel (Westerlo).

Prijs: laatste tickets te krijgen op 0495 99 24 20

4. Bluewire

Wat: Op de gerestaureerde zolder van de Oude Pastorij trakteert Bluewire op een avond fijne acoustic americana.

Praktisch: vrijdag 28 april om 20u in de Oude Pastorij, Pastorijstraat in Wortel (Hoogstraten),

Prijs: 8 euro

5. Smeulders & Smeulders

Wat: De broers smeulders dompelen de luisteraars onder in hun universum van accordeonklanken. Ze zijn klassiek geschoolde muzikanten, met het accordeon als basis- en hoofdinstrument, en componisten die een grote passie voor klankkleuren delen waarin ze elkaar graag muzikaal aftasten.

Praktisch: zaterdag 29 april om 20.15u in de Begijnhofkerk op het Begijnhof in Turnhout.

Prijs: 14 euro

6. Jonas Winterland

Wat: Na amper twee albums is Jonas Winterland uitgegroeid tot een vaste waarde in de vaderlandse muziekscene. Eerst was er zijn fel gesmaakte debuutalbum ‘Mensen zijn gemaakt van dun papier’, twee jaar later volgde ‘Zwaartekracht en andere verzinsels’. Le nouveau Frank Mercelis est arrivé: eindelijk is Frank aanbeland waar hij het liefst is. In het Nederlands experimenterend met sterke eigen teksten en voluit spelend met een breed gamma aan emoties in zijn zang.

Praktisch: zaterdag 29 april om 20u in gemeenschapscentrum De Wouwer, Kloosterstraat 4 in Ravels

Prijs: 20 euro

7. Villanella

Wat: 10 jaar na de jubileumshow Music for Clio presenteert Villanella zich opnieuw aan het thuispubliek. Een concert van de Villanella-koren staat voor een totaalervaring, met aangepaste choreografieën die de stemmen nog meer doen doordringen en een belangrijke rol voor de visualiteit.

Praktisch: zondag 30 april om 16u en om 19.30u, in cultuurcentrum De Werft, Werft 32 in Geel.

Prijs: 15 euro