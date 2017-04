Anthonissen ontkent aan de basis perslekken te liggen

Karel Anthonissen, gewezen directeur bij de Bijzonder Belastingsinspectie (BBI) in Gent, ontkent aan de basis te liggen van de perslekken waarvoor dinsdag huiszoekingen zijn uitgevoerd. ‘Maar nu blijkt dat de onderzoeksrechter er zoveel energie insteekt, moet de onderste steen boven water komen’, zegt hij.

Het Brusselse gerecht voerde dinsdag huiszoekingen uit in de kantoren van de BBI in Gent, Antwerpen en Brussel, maar ook in privéwoningen van belastingambtenaren. Bij Anthonissen werden daarbij agenda’s, zijn gsm en enkele computers in beslag genomen. Ook woensdag gebeurden er nog huiszoekingen. Zij waren het gevolg van vier klachten van BBI-topman Frank Philipsen wegens mogelijke schendingen van het beroepsgeheim en perslekken.

Hoewel Anthonissen enkel vermoedens heeft over welke lekken het gaat, is hij ervan overtuigd dat ze niet het gevolg zijn van indiscreties bij de BBI zelf. ‘Naar mijn inzichten, vanuit mijn ervaring met de pers, komt geen enkele van die lekken van de BBI, en al zeker niet van mij. Het moet van elders komen. Het is niet omdat informatie gelekt wordt die in het bezit is van de BBI dat het lek zich situeert bij de BBI zelf. Ook een betrokken bedrijf bijvoorbeeld kan er baat bij hebben.’

Klacht

Anthonissen heeft wel een boodschap voor het gerecht. ‘Nu blijkt dat de onderzoeksrechter er zoveel energie insteekt, moet de onderste steen boven water komen’, zegt hij. Hij verwijst zo naar een tweede klacht tegen onbekenden die behandeld wordt door dezelfde onderzoeksrechter als diegene die het onderzoek naar de mogelijke perslekken leidt. Die tweede klacht werd, zoals bekend, ingediend door Anthonissen zelf, samen met gewezen Antwerps diamantmagistraat Peter Van Calster.

Anthonissen en Van Calster vermoeden dat ze het voorwerp zijn geweest van illegale afluisterpraktijken, al verklaarde het Antwerpse parket al dat Van Calster nooit werd afgeluisterd. Van Calster werd in februari ontslagen, nadat was gebleken dat hij zelf bij telecomoperatoren Proximus en Telenet vragen had gesteld over de taps. ‘Een eerste onderzoeksdaad die de onderzoeksrechter kan stellen, is vragen aan de telecomoperatoren wat er gebeurd is’, zegt Anthonissen.

Tot slot vindt Anthonissen dat onderzoeken bij de BBI als die naar perslekken een ‘verlammend’ effect hebben. ‘Elke keer als je in lobbygevoelige sectoren opereert, word je beschuldigd van procedurefouten, perslekken of schendingen van de privacy. Op den duur zeggen inspecteurs dat het niet meer hoeft. Het is normaal dat de tegenpartij zich daarvan op die manier verweert - dat is ‘part of the game’. Maar de hiërarchie zou daar niet in mogen volgen.’