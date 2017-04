Bureau schenkt langste dag aan goede doel

Herentals - Het digitale bureau Think Tomorrow besteedt 21 juni volledig en gratis aan vzw’s bij het uitwerken van hun online communicatie.

Het Herentalse communicatiebedrijf Think Tomorrow pakte vorig jaar voor het eerst uit met zijn ‘Midsummer Madness’: op 21 juni, de langste dag van het jaar, doneert het bureau de twaalf uur durende werkdag kosteloos aan vzw’s om hen op weg te helpen met hun online communicatie.

“Voor Rondpunt vzw en Ontmoetingshuis Welzijn Stuivenberg staken we urenlang de handen uit de mouwen. Daaruit kwam onder meer de nationale campagne ‘Ik stop na een verkeersongeval’ voort. Ook dit jaar willen we in plaats van geld te doneren, helpen met hetgeen waar we goed in zijn”, zegt zaakvoerster en medeoprichter Emma Liekens.

Waaruit de hulp precies bestaat, hangt af van de ingestuurde vraag. “Vzw’s kunnen zich vanaf vandaag vrijblijvend inschrijven op onze actiepagina. Uit alle inschrijvingen worden projecten gekozen die ons raken en die realiseerbaar zijn binnen de twaalf uur.”