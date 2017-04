Vandeput: “Belgische militairen zitten aan het front in het noorden van Irak”

De Belgische militairen in het noorden van Irak zitten “aan het front” om er de lokale strijders te helpen bij de strijd tegen terreurgroep IS. Dat heeft Defensieminister Steven Vandeput (N-VA) woensdag bevestigd na zijn terugkeer van een bezoek aan het land.

“Ze staan de mensen bij aan het front”, zo erkende Vandeput tijdens een persconferentie op de militaire luchthaven van Melsbroek. Samen met partijgenoten Jan Jambon en Theo Francken bezocht hij zowel het Iraakse regime in Bagdad als de autonome Koerdische overheid in Erbil.

Sinds begin dit jaar is een dertigtal Belgische militairen ontplooid in Koerdistan, terwijl een tiental anderen nog steeds in Bagdad gestationeerd zijn in kader van operatie ‘Valiant Phoenix’.

“Wat ze vandaag doen, is het verzamelen van informatie en observeren” alvorens die informatie hogerop te sturen, naast het “ondersteunen” van de lokale troepen, verduidelijkte Vandeput nog.

Zij zijn met name uitgerust met mini-drones van het type RQ-20 Puma, geleend van het Amerikaanse leger.