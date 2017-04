Dokter Gyselbrecht in beroep tegen tussenvonnis Kasteelmoord

In de zaak van de kasteelmoord heeft de verdediging van André Gyselbrecht beroep aangetekend tegen het tussenvonnis dat de correctionele rechtbank op 27 maart heeft uitgesproken. Dat bevestigt meester Johan Platteau. In dat tussenvonnis werd onder andere de getuigenlijst bepaald.

Op 27 maart oordeelde de rechtbank dat elf mensen worden opgeroepen om vanaf 2 mei te getuigen op het proces over de moord op Stijn Saelens. De verdediging wilde heel wat meer getuigen aan het woord laten komen. “Het is voor ons onaanvaardbaar dat bepaalde getuigen niet opgeroepen zijn”, aldus meester Johan Platteau.

Tijdens de inleidende zitting stelde de verdediging van André Gyselbrecht de bevoegdheid van de correctionele rechtbank in vraag. Meester Filip D’Hont kaartte toen ook de onduidelijkheid over de maximumstraf aan. In het tussenvonnis werd echter gesteld dat de rechtbank zich pas in het uiteindelijke vonnis over die kwesties zal uitspreken. Ook om die reden hebben de advocaten van dokter Gyselbrecht nu beroep aangetekend tegen dat tussenvonnis.