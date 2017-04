Moskou blijft hopen op onafhankelijk onderzoek OPCW naar gifgasaanval

Moskou neemt geen vrede met het “geloof ons maar” van Washington in verband met de veronderstelde gifgasaanval in de Syrische stad Khan Shaykhun van 4 april. Volgens de VS, en sinds woensdag ook Frankrijk, is die veronderstelde aanval met stelligheid uitgevoerd door de Syrische regering. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, stelt evenwel vast dat de VS Rusland geen informatie hebben bezorgd over de aanval, naar verluidt met saringas, in de door rebellen beheerste stad in de provincie Idlib.

Lavrov blijft ook aandringen op een “ernstig en objectief” onderzoek ter plaatse door deskundigen van de OPCW, de VN-organisatie voor het verbod op chemische wapens. Lavrov ironiseerde dat Washington hen “zoals gewoonlijk” geen informatie kon bezorgen “uit veiligheidsoverwegingen”.

Vorige week pleitte de Syrische president Bashar al-Assad reeds zijn onschuld in het gifgasdrama. Hij legde de verantwoordelijkheid bij de Syrische tak van al-Qaida en noemde de aanval een “false flag”. Volgens Assad wordt een OPCW-onderzoek gedwarsboomd door de Westerse regeringen.

De OPCW heeft tot dusver inderdaad geweigerd een onderzoek ter plaatse uit te voeren. Woordvoerder Dmitri Peskov van het Kremlin zei dat er nochtans weinig twijfel over bestaat dat in Khan Shaykhun “toxische substanties” zijn ingezet. De vraag, aldus Peskov, is echter: door wie?

Lavrov had zich maandag al behoorlijk druk gemaakt over de onwil om de zaak uit te spitten. Hij vond het bizar dat de OPCW vier maanden nadat Rusland stalen van chemische wapens die door de rebellen in Oost-Aleppo zouden zijn ingezet, nog steeds aan het onderzoeken is, terwijl de organisatie amper vier dagen nodig had om stalen van de aanslag in Khan Shaykhun met stelligheid als “van het regime afkomstig” te omschrijven. Lavrov vroeg zich voorts af wie die stalen - uit een door rebellen en/of terroristen gecontroleerd gebied - heeft opgestuurd, waar die stalen vandaan komen en welk lab ze heeft onderzocht.