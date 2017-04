Vrouw gered nadat ze uren aan torenhoge kraan bengelde

In de Canadese stad Toronto is woensdag een vrouw van een hoge kraan gehaald. Volgens ooggetuigen was zij afgelopen nacht in de kraan geklommen en probeerde ze nadien een stuk naar beneden te klauteren via de stalen kabels. Daardoor was het voor de hulpverleners moeilijk om de vrouw te bevrijden.

Honderden omstaanders daagden op om te zien hoe de vrouw aan de kraan bengelde. De hulpverleners konden haar uiteindelijk in veiligheid brengen. De waaghals, een vrouw van in de twintig, liep zelf naar de ziekenwagen om een deken te vragen.

Het is nog onduidelijk wat de drijfveer van de vrouw was. Mogelijk was ze verward, maar het is niet uitgesloten dat ze actie wilde voeren. De politie tast voorlopig nog in het duister.

Slow, physically demanding work. Rescuer with Toronto Fire continues climb to woman sitting on platform off crane near Church/Wellesley pic.twitter.com/6vZFwm7B4H — NEWSTALK1010 (@NEWSTALK1010) 26 april 2017