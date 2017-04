Vrouw redt leven van opa, maar wordt nu gestraft door rechter

Femke Verleye mag acht dagen de weg niet meer op door een snelheidsovertreding die ze maakte toen ze haar opa met spoed naar het ziekenhuis overbracht. “Van de dokters kreeg ik niets dan lof omdat ik mijn opa redde, de rechter spelde me de les”, zegt ze in Het Nieuwsblad.

Een boete van driehonderd euro en een rijverbod van acht dagen was de straf die de Kortrijkse politierechter Femke Verleye oplegde omdat ze 83 kilometer per uur reed in de bebouwde kom op de weg tussen Sleihage en Hooglede centrum. Dat ze te snel reed omdat haar grootvaders hartslag veel te laag was en hij zou kunnen sterven als hij niet snel geopereerd werd, was voor de rechter geen milderende omstandigheid.

Geen ambulancier

“Hij spelde me de les. De rechter zei dat ik geen opleiding heb genoten zoals echte ambulanciers en dat opa Maurits ook gestorven kon zijn als ik een ongeval was tegengekomen op weg naar het ziekenhuis in Roeselare.”

Die reactie van de rechter was voor zorgkundige Femke te hard. “Ik wil absoluut mijn straf niet ontlopen. Ik heb te snel gereden en was dus in fout. Dat besef ik goed. Daarom heb ik bewust ook geen beroep aangetekend.”

“Maar enige mildheid was toch op zijn plaats geweest. De rechter kon menselijker reageren in plaats van mij deze uitbrander te geven. Hij is toch ook een mens met familiebanden die perfect moet weten wat er door me heen ging toen ik opa naar het ziekenhuis voerde. Bovendien heb ik die morgen in de rechtbank mensen die onder invloed van alcohol een accident veroorzaakten, straffen zien krijgen die amper zwaarder zijn dan de mijne.”

Femke is in zwangerschapsverlof en heeft haar auto minder nodig. Haar rijverbod gaat heel binnenkort in. “En die boete van 300 euro zal ik ook maar gewoon betalen.”

Opa aan de beterhand

Met opa Maurits – die weigerde om een ambulance op te roepen en liever door zijn kleindochter naar het ziekenhuis werd overgebracht – gaat het intussen beter. “Hij kreeg een pacemaker. Maar was ik veel later in het ziekenhuis aangekomen, dan was hij er niet meer. Dat hebben de dokters me duidelijk gezegd.”

“Dus betaal ik liever een boete en heb ik mijn opa nog bij me, dan dat ik te laat in het ziekenhuis arriveer, omdat ik niet snel genoeg had gereden.”