Philippe Gilbert start zondag in eigen Classic

Brussel - Philippe Gilbert is voldoende hersteld van zijn nierblessure om zondag (30 april) te starten in zijn eigen Classic. Het wordt voor de Belgisch kampioen zijn eerste competitieoptreden sinds hij op 16 april de Amstel Gold Race won. Daarna zegde hij geblesseerd af voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Ook de komende Giro werd van zijn lijstje geschrapt.

“Zijn blessure aan de nier is helemaal verleden tijd en we zijn dan ook in de wolken dat Philippe tijdens zijn eigen Philippe Gilbert Classic, nu zondag 30 april, zijn comeback zal maken”, meldt Golazo Sports woensdag.

De Philippe Gilbert Classic is de tweede manche van de Continental Cycling Heroes Tour. Gilbert start zondagochtend voor een tocht van 108 km in en rond Aywaille, op zijn favoriete trainingsparcours. “Met beklimmingen van onder meer de Côte de la Roche aux Faucons en de Côte de la Redoute krijgt de Belgische kampioen meteen een pittige training onder de wielen geschoven”, klinkt het.

Na de middag, vanaf 13u, maakt Gilbert tijd voor de fans. Gilbert won op 16 april met de Amstel Gold Race zijn tweede monument van het voorjaar (na de Ronde van Vlaanderen), maar tijdens de wedstrijd was hij wel gevallen. Achteraf bleek hij een scheurtje in de rechternier te hebben, waardoor hij de fiets een week aan de kant moest laten en de Ardense klassiekers miste.