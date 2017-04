Polen wil middelbare scholieren militair opleiden

De Poolse viceminister van Defensie Michal Dworczyk vindt dat alle middelbare scholieren een militaire opleiding moeten krijgen. In een interview met de krant Rzeczpospolita verklaarde hij dat “op lange termijn in de 300 districten die het land rijk is minstens een militaire school moet komen”. Volgens Dworczyk zal daartoe in september een pilootproject met 50 scholen opgestart worden. De jongeren zouden dan wekelijks een tot twee uur theorie en een training op het oefenterrein krijgen.