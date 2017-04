Je huis verkopen? Denk dan vooral hieraan

Wil je ooit je huis verkopen, dan doe je er goed aan om alles netjes te organiseren. Het maakt je leven vandaag makkelijker, maar volgens Amerikaanse vastgoedmakelaren leidt het er bij een verkoop ook toe dat je een hogere prijs kan vragen. Bovendien zou je woonst in dat geval niet lang op een immosite staan voordat je een koper vindt.

Een rommelig huis oogt niet aantrekkelijk, terwijl orde potentiële kopers uitnodigt om er zelf in te trekken. Vastgoedmakelaars beseffen dat het soms zwaar en demotiverend is om een huis helemaal op te maken voor verkoop, dus delen ze in de Amerikaanse krant The Washington Post wat je nu al kan doen om je huis picobello aan te bieden als het ooit op de markt komt.

Focus op het heden

Hou geen dingen bij in de kelder, op zolder of in je kast als je niet zeker weet wat je ermee zal doen. Je zal ze vergeten en als je ooit verhuist, heb je het wellicht te druk om er komaf mee te maken. Neem daarom elke week een paar uur te tijd om op te ruimen. Denk aan draagbare rekjes in opbergruimtes om dozen op te plaatsen. Nog een stapje verdergaan? Let er dan op dat de kleuren bij elkaar passen en label ze. De ruimte verticaal benutten doet de kamer groter lijken, wat kopers vast aanspreekt.

Nette garderobe

Neen, heus niet elke kast moet supermooi georganiseerd zijn als er iemand over de vloer komt die op zoek is naar een nieuwe woonplek, maar de belangrijkste kasten hebben er alle baat bij om netjes te zijn. Maak slimme ophangsystemen in de kleerkast om het jezelf makkelijk te maken en mogelijke kopers te bewijzen dat de opbergruimte heel praktisch is. Extraatje: bevestig een ledstrip in de kast, zo ziet het er ineens ook een pak glamoureuzer uit.

Renoveer slim

Als je gaat renoveren, doe het dan slim en met oog op de toekomst van je huis. Is het de bedoeling om er niet heel je leven in te wonen, probeer de aanpassingen dan sober te houden. Mijd trendy renovaties, want die vallen misschien minder in de smaak bij een groot publiek en daardoor krijg je niet alles terug wat je erin investeert. Trends hebben een vervaldatum: ga dus voor tijdloos en praktisch. Ga voor kwalitatieve vloeren en ramen, die verhogen de prijs van je woonst aanzienlijk.

Volg problemen op

Laat defecten in en rond het huis niet te lang ongemoeid: een goede opvolging zal de waarde van het pand opkrikken als het moment van de verkoop is aangebroken. Ook handig: maak een chronologische lijst op van alle toestellen die zijn gecontroleerd en alle werken die zijn uitgevoerd en houd ze bij om aan een potentiële koper te geven. Zo krijgt die de indruk dat je goed voor je woonst hebt gezorgd en hij een goede zaak kan doen.