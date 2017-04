Fiscus valt binnen bij Engelse clubs: meerdere personen gearresteerd

Bij de Engelse voetbalclubs West Ham United en Newcastle United zijn woensdag invallen gedaan vanwege vermoedens van belastingfraude. “Meerdere personen die actief zijn in het professioneel voetbal, zijn gearresteerd”, melden de BBC en andere Britse media.

De HMRC, de belastingafdeling van de Engelse overheid, heeft de voorbije periode een groot onderzoek verricht. Naast Engeland richt het onderzoek zich ook op Frankrijk, waar de autoriteiten eveneens alle medewerking willen verlenen.

Bij de invallen van woensdag, waar zo’n 180 mensen van de HMRC bij betrokken waren, zijn onder meer documenten, telefoons en computers meegenomen.

Bij Newcastle United, momenteel tweede in de Championship, zit doelman Matz Sels in de kern. West Ham kampeert op de veertiende stek in de Premier League.