Kinderporno op computer van SCK-werknemer

Mol - Op de werkcomputer van een vijftigjarige man uit Retie werden honderden foto’s met kinderporno gevonden, dat schrijft Het Laatste Nieuws. De man werkte bij het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol, maar werd inmiddels ontslagen. Hij riskeert een celstraf van zes maanden.

De feiten dateren al van anderhalf jaar geleden. Toen trok L.V.R. uit Retie naar de ICT-afdeling van SCK in Mol met een technisch probleem met zijn computer. Daar ontdekten ze al gauw de kinderporno.

Volgens openbaar aanklager Elke Van Bladel was beweerde de beklaagde dat hij per toeval op de kinderporno was terechtgekomen, maar onderzoek wees uit dat ook zijn zoektermen in Google gericht waren op kinderporno.

De aanklager vorderde een celstraf van 6 maanden tegen L.V.R., die zelf hoopt op opschorting van straf. Vonnis op 23 mei in Turnhout.