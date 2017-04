Ex-Miss Daisy Van Cauwenbergh en echtgenoot in november voor rechter voor mensenhandel

De Brusselse correctionele rechtbank is woensdag nog niet kunnen beginnen aan het proces waarin ex-Miss Daisy Van Cauwenbergh, haar echtgenoot Johannes “Huub” Fijen en hun vennootschap vervolgd worden voor mensenhandel. Het proces is uitgesteld naar 22 november om de partijen toe te laten schriftelijke conclusies uit te wisselen.

Het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde vervolgt het koppel Fijen-Van Cauwenbergh en hun vennootschap voor mensenhandel en illegale tewerkstelling omdat ze in hun villa in Wemmel in het zwart personeel tewerk zou gesteld hebben. Dat personeel, een Thais koppel dat illegaal in België verbleef, moest op de kinderen passen en de tuin verzorgen maar zou daarvoor geen loon gekregen hebben, enkel kost en inwoon. De feiten zouden twee jaar geduurd, van 2005 tot 2007.

De feiten kwamen aan het licht toen in 2007 een onderzoek werd geopend naar het koppel voor valsheid in geschrifte, witwassen en kunstmatig krediet. De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) diende toen een klacht in tegen het echtpaar, na een tip van enkele ex-werknemers van de vennootschappen van het koppel. Het ging onder meer om vier IT-bedrijfjes in Zaventem, die uiteindelijk in 2008 failliet gingen. Voor die feiten kregen Daisy Van Cauwenbergh en haar echtgenoot in november nog respectievelijk 5 maanden en 10 maanden cel met uitstel en hun bedrijf JHS een boete van 27.500 euro.

De maximumstraf voor mensenhandel is 15 jaar cel, die voor illegale tewerkstelling 3 jaar cel. Aangezien de feiten tien jaar geleden plaatsvonden, is de kans klein dat Daisy Van Cauwenbergh en Johannes Fijen dergelijke straffen opgelegd krijgen.