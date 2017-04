O’Sullivan met de rug tegen de muur tegen Ding op WK snooker

Op de elfde dag van het WK snooker heeft Ronnie O’Sullivan in de kwartfinale een 10-6-achterstand opgelopen tegen de Chinees Ding. In het Crucible Theatre van Sheffield hielden de twee gelijke tred tot 5-5, maar dan plaatste Ding een tussenprint naar 10-5. O’Sullivan won nog wel het laatste frame van de dag, maar moet vandaag dus achtervolgen. Er wordt gespeeld nar een ‘best of 25’, dus Ding heeft nog maar drie frames nodig.