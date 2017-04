Wintervuur strijkt neer in Spoor Oost

De vorige editie van Wintervuur vond plaats in Wilrijk. Nu is Borgerhout aan de beurt. Foto: Jan Van der Perre

Borgerhout - Het tweejaarlijks winterfestival Wintervuur zal komende winter plaatsvinden in Borgerhout. “We zijn erg blij dit grote evenement te mogen ontvangen”, zegt districtsvoorzitster Stephanie Van Houtven (sp.a).

Het is misschien nog wat vroeg om alweer te denken aan winterse gezelligheid, toch verwarmt het Borgerhoutse district zich nu al aan de gedachte dat het Wintervuur tijdens de eindejaarsdagen mag ontvangen. Het festival, dat nationaal en internationaal circus, theater en muziek presenteert in een setting die telkens weer tot de verbeelding spreekt, zal doorgaan van 28 december tot en met 6 januari.

Nomadisch

“Het werd hoog tijd dat Borgerhout aan de beurt kwam”, zegt artistiek coördinator Dré Demet. “Elke editie zoeken we een nieuwe locatie uit. We vinden het fijn om nomadisch te zijn en de sfeer aan te passen aan de plek waar we te gast zijn.”

Deze winter is dat Spoor Oost. “De locatie leent zich heel erg tot een evenement als het onze. Onbestemd gebied zoals dit schrikt ons niet af, integendeel. Het triggert ons. Bovendien is Spoor Oost zowel voor mensen binnen als ver buiten de stad erg makkelijk te bereiken. En dat is een groot voordeel.”

Op dit ogenblik is Wintervuur volop bezig om haar programma samen te stellen. “Maar daar willen we nog niets over kwijt, al zullen we wel op het gekende stramien verder werken. Nu zijn we nog volop de verschillende samenwerkingsmogelijkheden aan het bekijken. Het rijke culturele en sociale leven dat Borgerhout kent, is in dat opzicht zeker een meerwaarde. Er zijn heel wat organisaties waarmee we in zee kunnen gaan.”