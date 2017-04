“CD&V is te links in Antwerpen”

Antwerpen - “Wat is belangrijker? Een paar extra procenten in Antwerpen en Gent, of de vele procenten in West-Vlaanderen?” De linksere CD&V-koers in de steden veroorzaakt onrust bij de West-Vlaamse CD&V’ers.

De West-Vlaamse CD&V laat zijn spierballen rollen nadat CD&V-voorzitter Wouter Beke het West-Vlaamse kopstuk Hendrik Bogaert terugfloot. “Stop de dubbele nationaliteit nu”, had ­Bogaert fors getweet na het Turkse referendum. Beke floot hem onmiddellijk terug en had ook veel kritiek op zijn felle profilering op de rechterflank. Maar heel wat West-Vlaamse CD&V’ers laten nu, weliswaar anoniem, duidelijk verstaan dat Bogaert absoluut geen soloslim speelde. “We zijn te links, er is een ruk naar het midden nodig”, zegt een parlementslid van CD&V.

Met Kris Peeters in Antwerpen en Mieke Van Hecke in Gent zet CD&V in de steden vol in op linkse thema’s. De verdoken ergernis over die nieuwe koers haalt in West-Vlaanderen de bovenhand. Daar vrezen ze met die boodschap vooral kiezers te verliezen. Dat ze intussen ook afgeschilderd worden als “de socialisten in de regering” is al helemaal dodelijk.

Beke benadrukt dat hij de zorgen begrijpt. “Uiteraard besef ik dat er naast Antwerpen en Gent andere belangrijke uitdagingen zijn in onze gemeenten. En we blijven natuurlijk een partij van rechten én plichten. Maar het is toch logisch dat als staatssecretaris Theo Francken (N-VA, red.) alleen op de rechtse standpunten en de plichten wijst, dat wij ook de rechten benadrukken? Dat is óók het moedige midden.”