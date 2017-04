Vermoorde Carmen (35) én haar man hadden buitenechtelijke relatie

Carmen Garcia Ortega (35) is wellicht vermoord door haar man. Ruim drie maanden nadat haar levenloze lichaam met 17 messteken werd teruggevonden in het centrum van Komen, zijn speurders daar meer dan ooit van overtuigd. De aanhouding van Daniël D. (36) werd gisteren door de raadkamer bevestigd. Hijzelf ontkent in alle toonaarden, maar speurders achterhaalden inmiddels ook dat er grote huwelijksproblemen waren. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Eén getuigenis brengt veiligheidsexpert Daniël D., afkomstig uit Wervik, alvast in behoorlijk nauwe schoentjes. De avond van de moord, op 10 januari, zag iemand vlak bij de plek van de moord een man snel wegstappen, in een oude Ford Fiesta met kapot achterlicht springen en wegstuiven. De man was gekleed in een donkere trui, zegt de getuige nog, en het was 9.30 uur. “Ik had net de kerktoren horen luiden”, klinkt het. Net op dat moment was ook de Spaanse les ten einde.

Bij Daniël D. thuis vonden de speurders inderdaad een gelijkaardige oude Fiesta mét kapot achterlicht. Volgens Daniël D. staat die auto daar allang en wordt hij niet meer gebruikt, heeft hij zelfs geen nummerplaten meer. Hij beweert dat hij steeds met zijn 4x4 rijdt. Nooit met de Fiesta.

Maar dat geloven de speurders niet. Bovendien zien ze ook een motief in de grote echtelijke problemen die het koppel naar verluidt had. Carmen had al tien jaar een buitenechtelijke relatie. Ook Daniël had sinds enige tijd een minnares. Vermoedelijk was de situatie thuis, na vijftien jaar huwelijk, onhoudbaar geworden.

Tweede getuige

Carmen werd op straat gedood met 17 messteken. Ook een band van haar auto, een opvallende BMW Z3, was plat gestoken. Haar gsm werd even verderop teruggevonden, helemaal vernield. Dat laatste spreekt volgens de speurders niet meteen in het voordeel van de echtgenoot. Carmen had haar man die avond na de les nog enkele keren gebeld. Maar die heeft nooit de telefoon beantwoord. Pas één uur na de feiten probeerde hij haar terug te bellen.

Daniël D. houdt zijn onschuld staande en weerlegt alle aantijgingen, zowel over de Fiesta als over de gemiste telefoongesprekken. “Ik kon haar telefoontjes niet beantwoorden omdat ik aan het werk was. Een renovatieklus. Ik had isolatieschuim op mijn handen.”

Een tweede getuige, die zich nog maar onlangs aanbood bij de politie, spreekt dan weer in zijn voordeel. Volgens die getuige had de chauffeur van de wegstuivende Fiesta lange haren. Maar Daniël D. heeft een kaalgeschoren schedel.

Daniël D. gaat in beroep tegen zijn aanhouding. De zaak komt voor binnen twee weken.