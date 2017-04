Trump ontketent handelsoorlog met Canada

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een heuse handelsoorlog ontketend met Canada, zijn belangrijkste handelspartner. Zijn administratie kondigde een taks aan op ingevoerd hout uit Canada, nadat Ottawa nieuwe tarieven invoerde die de Amerikaanse export van bepaalde melk ontmoedigen. De Canadese premier Justin Trudeau verklaarde dinsdag tijdens een gesprek met Trump dat zijn regering “de belangen van de Canadese houtindustrie krachtig zal verdedigen”.

“De mensen beseffen niet dat Canada heel hard is voor de VS. Gedurende jaren zijn ze slimmer geweest dan onze leiders”, aldus Trump, die toevoegde dat hij niet bang is van een commerciële oorlog met zijn buurland.

Maandag beslisten de VS om taksen in te voeren op de import van enkele soorten Canadees hout voor de bouwsector, als reactie op de Canadese maatregelen die de import van bepaalde Amerikaanse melkproducten beperken.

De relatie tussen Trump en Trudeau verliepen tot voor kort eerder goed, maar Trump heeft zoals hij beloofde tijdens zijn campagne een offensief geopend tegen handelsakkoorden die volgens hem nadelig zijn voor de VS. De VS maken samen met Mexico en Canada deel uit van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA). Ottawa en Washington hebben een jaarlijks handelsvolume van ongeveer 545 miljard dollar, met een handelstekort van 11,2 miljard dollar van Canada ten koste van de VS, blijkt uit Amerikaanse cijfers.

Trump haalt met zijn aanval op het Canadees hout een oud zeer aan, dat de buurlanden al 35 jaar verdeelt. De Amerikaanse houtproducenten beschuldigen de Canadezen ervan het hout aan dumpingprijzen uit te voeren, wat mogelijk zou zijn vanwege de zwakke wetgeving in de bosrijke Canadese provincies. Premier Trudeau “ontkent die ongefundeerde beschuldigingen” met klem en stelt dat Canada de belangen van de Canadese houtindustrie krachtig zal verdedigen, “zoals we dat ook al succesvol hebben gedaan bij vroegere meningsverschillen over het hout met de VS”.

De totale import van Canadees hout naar de VS steeg vorig jaar tot 5,66 miljard dollar, aldus de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross, die toevoegt dat de taks op de invoering van bepaalde houtsoorten tussen de 3 en 24 procent zal bedragen.