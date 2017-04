Oude Beurs wordt tijdelijke vrijhaven voor artistiek geweld

Antwerpen - “We willen laten zien wat er allemaal mogelijk is met leegstaande gebouwen.” En dus slaan organisatie voor amateurkunsten Fameus, kunstenorganisatie Kop en netwerkorganisatie Co.Labs de handen in elkaar om de historische Oude Beurs nieuw leven in te blazen.

Een inspirerend middeleeuws pand in het hartje van de oude binnenstad dat al jaar en dag leegstaat. Het is doodzonde, zo vinden Fameus, Kop en Co.Labs. Daarom bundelen ze de krachten om binnen afzienbare tijd van de Oude Beurs een vrijhaven voor artistiekelingen te maken. “Maar we willen het gebouw ook kenbaar maken voor de buurt en tonen wat deze plek allemaal in zijn mars heeft.” Dat alles doen ze onder de noemer GAST.

“Om te beginnen nodigen we jonge kunstenaars tussen 18 en 30 jaar uit. Zij mogen hier vier maanden lang gratis hun ding komen doen”, zegt Caro Marnef van Fameus. “In ruil daarvoor vragen we hen deel te nemen aan een groepsexpositie die eind augustus opent. Het is de bedoeling dat ze zich inzetten als vrijwilliger en af en toe de bar openhouden, de expo bewaken of het gebouw opruimen.”

Bar tijdens zomervakantie

Ideeën hiervoor mogen tot september worden ingestuurd. “Want het moet een komen en gaan worden van toffe concepten die ook de buurt betrekken bij het hele GAST-gebeuren”, klinkt het.

Een bar die tijdens de zomervakantie geopend is, moet de drempel om gewoon eens binnen te springen verlagen. En er zal veel te beleven vallen. Van expo’s tot Nederlandse zanglessen voor jonge nieuwkomers. “Dit moet een plek van interactie en ontmoeting worden met als summum een groot buurtfeest en verschillende toonmomenten eind augustus.”

Het startschot wordt echter al veel eerder gegeven door KOP vzw. De kunstenorganisatie ontfermt zich over de multidisciplinaire toonruimte in het gebouw en zal er op regelmatige basis veelbelovend Antwerps artistiek talent in de kijker plaatsen.

Van vergetelheid redden

Kunstenaars of ondernemers die zich hiervoor kandidaat willen stellen, kunnen dat nog tot 28 mei. “Maar onze eerste expo gaat al eerder door. Op 12 mei.”

Daarmee geeft de vzw de artistieke aftrap van een zomer die de Oude Beurs van de vergetelheid moet redden.

Oude Beurs, Hofstraat 15, 2000 Antwerpen.

www.tegast.org