Rust bij zeeloodsen nog niet verzekerd

De officiële vakbonden hebben maandag het langverwachte akkoord met de loodsen nog niet getekend. Op de valreep zou minister Ben Weyts (N-VA) een voordeel van de zeeloodsen willen terugdraaien.

Op de agenda van het sector­comité stond maandag de goedkeuring van de akkoorden met de verscheidene categorieën van loodsen. Minister van Mobiliteit Ben Weyts had verwacht daar het akkoord te krijgen voor de volledige uitvoering van zijn optimalisatieplan. “Het heeft ons genoeg bloed, zweet en tranen gekost”, zei hij eerder. Op vragen van Vlaams ­Parlementsleden Dirk de Kort (CD&V) en Annick De ­Ridder (N-VA) merkte Weyts ook op dat bij de laatste, pijnlijke stiptheidsactie twaalf ACOD-loodsen staakten.

Maar maandag werd er nog niets getekend. Hoewel zowel VSOA-secretaris Gerda De Norre als haar collega van ACOD Eddy ­Hendryckx stelt dat er niets is ­‘afgesprongen’, zit er toch een haar in de boter. Volgens beide vakbonden is er nog een probleem omdat Weyts in zijn ministerieel besluit “op iets wil terugkomen”. De Norre en Hendryckx zelf blijven discreet. Maar volgens sommige loodsen gaat het, op vraag van een ­rivaliserende belangenorganisatie, over het afnemen van een deeltje van de superpremie. Die zou bij de zeeloodsen iets hoger zijn dan bij de rivierloodsen. “Dat ligt gevoelig.”

Beide bonden zullen nu hun achterban raadplegen. Daarom werd een nieuw sectorcomité vastgelegd op 15 mei.

In het Vlaams Parlement pleitte Annick De Riddder ervoor om in de toekomst desnoods loodsen te vorderen. “Prikacties zijn mogelijk, maar op een bepaald ogenblik houdt het op.”