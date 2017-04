Technopolis wil eind 2019 uitbreiden met buitenpark

Tegen eind 2019 wil Technopolis een outdoor doe-centrum inrichten, vlak bij het bestaande gebouw. Momenteel wordt nog bekeken of een dergelijke uitbreiding financieel haalbaar is.

Het doe-centrum Technopolis in Mechelen is al jaren de uitgelezen plaats voor jongeren om voor het eerst met wetenschap en technologie in aanraking te komen. Als het aan de directie ligt, krijgt dat verhaal, dat zich voornamelijk tussen de vier muren van het centrum afspeelt, ook een grote broer buiten de omheining van het huidige park. Tegen eind 2019 wil Technopolis namelijk een outdoor doecentrum niet ver van de huidige locatie verwezenlijken. Momenteel wordt bekeken of het financiële plaatje klopt. Als dat zo blijkt te zijn, wordt het 1,5 hectare grote terrein in de Zemstbaan vlak bij Technopolis, ingericht met de allermodernste technologieën rond natuur en ecologie.

Wind- en zonne-energie kunnen op kindermaat worden uitgelegd maar ook augmented intelligence (dat de samenwerking tussen mens en machine in de verf zet), is een van de vele ideeën waarop wordt gebroed. “Groene initiatieven worden binnen onze werking almaar belangrijker”, zegt algemeen directeur Stephane Berghmans.