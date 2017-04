Zo wil Technopolis uitbreiden in openlucht

Mechelen -

Ecologie zal bij Technopolis een belangrijke rol spelen in de toekomst. Eind 2019 wil het doe-centrum rond wetenschap uitpakken met een buitenpark, vlak bij het bestaande gebouw. Dat zal in het teken staan van natuur en duurzaamheid. Momenteel bekijkt het wel nog of die uitbreiding financieel haalbaar is.