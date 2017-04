Chiro en parochiecentrum ruimen plaats voor 22 woningen

Hombeek / Mechelen - Bij de stad Mechelen is een bouwaanvraag ingediend om op de site van het parochiecentrum en de Chiro in Hombeek 22 woongelegenheden te realiseren.

De gemeenteraad heeft dinsdagavond het rooi- en innemingsplan Bankstraat voorlopig vastgesteld. Dat is nodig voor de realisatie van een ontslutingsweg naar het te ontwikkelen woongebied. “Evenwijdig met de spoorlijn Mechelen-Gent komt er een nieuwe weg om elf nieuwe gezinswoningen te ontsluiten”, zegt Bram Van Praet van Smarthome NV. Die ontwikkelaar uit Vilvoorde heeft de opdracht van de Vereniging voor Parochiale Werken (VPW) binnengehaald om voor de site tussen de Bank- en de Spoorwegstraat een project uit te werken.

Op de site staan vandaag nog het parochiecentrum en de chirolokalen van Hombeek. “Van zodra de nieuwbouw voor de Chiro aan de hockeyterreinen klaar is, kunnen wij starten met het project in de Bankstraat. We verwachten dat dit iets is voor het voorjaar van 2018”, stelt Van Praet. In samenwerking met de eigenaar maakt Smarthome in de Bankstraat werk van een nieuwbouw met elf appartementen. Die gaat de Vereniging voor Parochiale Werken verhuren. Ondergronds komt er een parkeergarage die toegankelijk is via de Bankstraat.

Elf gezinswoningen

In het binnengebied aan de sporen verrijzen elf gezinswoningen: vier halfopen bebouwingen en zeven met een gesloten karakter. Zij worden toegankelijk via een nieuw aan te leggen straat. “Elke woning zal over een tuin beschikken die gericht is op het zuiden en over minstens drie slaapkamers. Op de zolderverdieping is er nog ruimte om kamers bij te creëren”, legt Bram Van Praet uit. De oplevering van de nieuwe woongelegenheden is ten vroegste iets voor de zomer van 2019.