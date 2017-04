Dit zijn de finalisten van ‘Mijn Pop-uprestaurant’

Na drie spannende duels en een kritisch bezoek van de jury zijn Daniela en Mitchell de overtuigende winnaars van de ster én het eerste duo dat naar de finale gaat. “We hebben er echt voor gewerkt”, vindt het duo. 10.000 euro is alvast binnen. Maar bij TJOP’S en Meat & Griet staat het angstzweet nu op hun voorhoofd, want slechts één van hen kan de laatste felbegeerde finaleplaats bemachtigen. En dit keer beslissen de kijkers.

Opgelet spoilers: lees niet verder als u de aflevering van dinsdagavond nog wil zien

Het nieuws van de nominatie weegt zwaar door op Yannick en Leena en Karel en Birger. Beide duo’s beseffen dat er een mogelijke sluiting aan zit te komen. Birger heeft een echte rotdag. Hij wordt door zijn team de zaal ingestuurd, in de hoop dat de commentaren van de klanten een positieve invloed hebben op zijn gemoedstoestand.

Ook bij Yannick en Leena daalt de sfeer bij momenten onder het vriespunt. Wanneer Leena Yannick op een fout wijst, is het hek helemaal van de dam. “Hij moet wel mijn neus niet afsnauwen, hé! Ik doe dat bij hem ook niet, als hij een fout maakt”, zegt ze boos. Hoog tijd dus om de nominatiestress bij de pop-ups even te verlichten. Yannick en Leena trakteren zichzelf en hun personeel op een relaxerende massage.

Video: VTM

Het team van TJOP’S kiest daarentegen voor actie en gaat paintballen. Al hebben Karel en Birger daar snel spijt van als ze afdruipen met een resem blauwe plekken. En dat zorgt voor heel wat lachsalvo’s bij het hechte team.

Birger amuseert zich rot, terwijl hij wat stoom kan aflaten met zijn team. Foto: VTM

Het ontspanningsmoment heeft zijn effect echter niet gemist en geeft de duo’s frisse moed. Yannick gaat aan de slag met hun niet-alcoholische cocktail, die volgens de jury te zoet was. Bij TJOP’S pakt de keuken de fishplate aan. Birger zorgt dan weer voor een experiment in de zaal: hij wil daar een smokey sfeer creëren, maar is dat wel een goed idee? Even later wandelt hij subtiel met zwartgeblakerde vis naar buiten...

Video: VTM

Finalisten Daniela en Mitchell lopen intussen op wolkjes. En dat wordt nóg beter wanneer Evi hen vertelt dat de jury hun inspanningen graag wil belonen met een etentje. Daniela en Mitchell mogen hun personeel meenemen naar sterrenzaak Cuines 33 in Knokke-Heist van chef Frederik Boussy, die eerder de streetfoodbattle beoordeelde. Table’O geniet met volle teugen…

Daniela van Table’O hoeft zich geen zorgen te maken. Zij zit al in de finale en geniet met volle teugen. Foto: VTM

En dan is het beslissende moment daar: wie gaat door naar de finale en wie moet net voor de eindmeet de deuren van zijn pop-up sluiten? De kijkers hebben besloten: hun stem gaat naar TJOP’S. Dat wil zeggen dat Yannick en Leena met ‘Meat & Griet’, één van de favorieten, op het nippertje het onderspit delven. Het team is in tranen en het afscheid is emotioneel: “Maar wij hebben dat goed gedaan, ik ben fier op ons!” wil Leena als afsluiter van hun avontuur nog zeggen.

Video: VTM

De verslagen sfeer is groot. Foto: VTM

Nu strijden TJOP’S en Table’O met zijn tweeën verder voor de felbegeerde titel. Het verdict zal vallen op 4 mei.