Fuiven doet de jeugd binnenkort in De Loods

Mechelen - In september moet de vernieuwde en uitgebreide fuifzaal op het Douaneplein in Mechelen opnieuw de deuren open. Die krijgt meteen ook een nieuwe naam: De Loods.

Het stadsbestuur heeft al langer de ambitie om het Douaneplein uit te bouwen tot de jongerenzone van Mechelen. Met de verbouwing van het voormalige Perron M wordt daar een volgend stap in gezet. Midden september organiseert de stad een openingsfeest voor De Loods, waar vanaf dan tot duizend jongeren kunnen fuiven.

“Jonge organisatoren die de fuifzaal willen huren, kunnen een beroep doen op financiële steun van de stad. Bij de jeugddienst kunnen ze ook terecht voor de nodige expertise voor het organiseren van evenementen”, zegt schepen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld).

Transit M...

De fuifzaal is het derde gebouw op de site dat een nieuwe naam krijgt: na de voormalige Hangar S die Den Hangar heet en Club Kamikaze dat werd omgedoopt tot De Club. “Een nieuwe jongerenzone creëren, stopt niet bij de heraanleg van de openbare ruimte en de verbouwing. Daar begint het eigenlijk pas. De zone moet nog een eigen identiteit krijgen en zich profileren als jongerensite. Door de gebouwen een nieuwe naam te geven, nemen we pas echt een nieuwe start”, stelt Geypen.

Dat is ook de reden waarom de jongerenzone zelf Transit M als naam krijgt. De naam moest een verzamelnaam worden van alle initiatieven op de site. Bovendien moest hij energie en karakter uitstralen. “Transit staat voor doorvoer of overgang, want de stad wil in deze zone voor jongeren veel ontwikkelingskansen creëren”, klinkt het.