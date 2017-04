Groen clasht met PVDA over LEZ: “U bewijst dat u gezondheid toch niet zo belangrijk vindt”

Antwerpen - Op de Antwerpse gemeenteraad kwam het maandagavond tot een opmerkelijke clash en tegelijk opmerkelijke verbonden rond de lage-emissiezone. PVDA-raadslid Dirk Van Duppen pleitte voor een versoepeling van de LEZ en dat tot woede van Freya Piryns (Groen), nochtans eveneens een links oppositielid. Schepen Nabilla Ait Daoud (N-VA), die regelmatig overhoop ligt met Freya Piryns, bedankte het Groen-raadslid voor haar steun aan de LEZ.

In de gemeenteraad is het heel vaak meerderheid tegen oppositie. Vlaams Belang durft op de gemeenteraad al wel eens een robbertje uitvechten met de linkse oppositie, maar sp.a, Groen en PVDA trekken meestal aan hetzelfde zeel. Dat ze openlijk ruziën zien we zelden of nooit, tot maandagavond.

Oudere en kwetsbare inwoners

Dirk Van Duppen Foto: JHS

Aanleiding voor de onenigheid was een interpellatie van PVDA-raadslid Dirk Van Duppen. Die begon zijn pleidooi door enkele verhalen aan te halen van bewoners die gedupeerd zijn door de invoering van de lage-emissiezone. Zo had hij het onder meer over een Antwerpenaar die nu 800 euro moet betalen om uit zijn eigen garage te kunnen rijden of ouders van spelers van voetbalploeg City Pirates die hun kinderen niet meer naar de club kunnen brengen. “Het gaat vooral om oudere en kwetsbare mensen die geen geld of middelen hebben om zich een nieuwe wagen aan te schaffen”, aldus Van Duppen.

PVDA vraagt dan ook om de voorwaarden van de LEZ te versoepelen. De partij diende een motie in om uitstel te geven aan inwoners van Antwerpen die in het bezit zijn van een wagen die onder de euro3-norm valt.

Peking

Freya Piryns Foto: JHS

PVDA moest alvast niet op veel steun rekenen van Groen. “Ik ben erg geschrokken door uw motie en door wat u hier vertelt”, zo richtte Freya Piryns zich tot Dirk Van Duppen, die tevens arts is bij Geneeskunde voor het Volk. “Ik had uw kritiek op de LEZ zien aankomen, maar dat u zo ver gaat verbaast mij”, ging Piryns verder. “U bent zelf arts en zou moeten weten dat de luchtkwaliteit in Antwerpen heel slecht is. Op piekmomenten hangt hier zelfs evenveel fijn stof als in Peking.”

Deze motie bewijst volgens Piryns het verschil tussen hun partijen. “Met deze motie bewijst u dat u gezondheid toch niet zo belangrijk vindt.” Groen stelt alternatieven voor, voor gedupeerde inwoners van de stad, zoals gratis openbaar vervoer en taxicheques. Maatregelen die de stad volgens Piryns eigenlijk al lang had moeten nemen. “Maar de lage-emissiezone terugdraaien zou het allerslechtste zijn wat we kunnen doen. Dat staat eigenlijk gelijk aan zeggen dat we er beter mee stoppen.”

Kevin Vereecken Foto: JHS

More equal than others

Ook Kevin Vereecken van N-VA zag contradicties in het verhaal van Dirk Van Duppen. “U gaat overal voor gezonde lucht pleiten en om dieselwagens uit de stad te halen. Nu ineens vindt u dat sommige Dieselwagens more equal moeten zijn than others.” Uitzonderingsmaatregelen invoeren voor bepaalde voertuigen of bepaalde personen is volgens Vereecken onbegonnen werk.

Beste leerling van de klas

De enige partij die de motie van PVDA zou steunen was Vlaams Belang. “Wij moeten niet de beste leerling van de klas zijn”, opperde Filip Dewinter. “Wij zijn de eerste Vlaamse stad die deze LEZ invoert en dat creëert wrevel, niet in het minst bij de bejaarden.” Dat het Antwerp Classic Car Event, een bijeenkomst van oldtimers, na veertien jaar vertrekt uit Antwerpen is volgens Vlaams Belang het bewijs dat de stad in eigen voet schiet.

Hallucinant

Nabilla Ait Daoud Foto: Jan Van der Perre

Maar op enig begrip van het stadsbestuur moest PVDA niet rekenen. “Ik had andere voorstellen van u verwacht meneer Van Duppen. Wat u hier zegt is hallucinant”, stelde schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA). “In tegenstelling tot u ligt gezonde lucht mij altijd na aan het hart en niet alleen wanneer het mij electoraal goed uitkomt”, sneerde de schepen.

Asociale maatregel

Dirk Van Duppen werd door al die weerstand echter niet van zijn stuk gebracht. “Wat echt hallucinant is, is dat men de grote asociale gevolgen die de LEZ heeft voor heel wat inwoners hier blijft minimaliseren”, betoogde Van Duppen die meent dat een kleine versoepeling van de regels heus niet zo veel impact zou hebben op de luchtkwaliteit in de stad. “Er is echt een disproportionaliteit tussen de kleine impact die de euro3-diesels van de bewoners hebben op het leefmilieu en de grote nadelen die die inwoners ondervinden door de invoering van LEZ.”

Zoals verwacht werd de PVDA-motie weggestemd door een ruime meerderheid in de gemeenteraad.