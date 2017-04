Wouters & Hendrix opent eerste internationale winkel

Het Antwerpse juwelenmerk Wouters & Hendrix opent een eerste winkel in het buitenland. Dat doen ze op 1 mei in de Negen Straatjes, de bijzondere winkelstraten gelegen aan de Amsterdamse grachten.

“We merkten dat Nederland een groeimarkt is voor het merk”, verklaart marketing manager Jasmijn Verlinden de keuze voor Amsterdam. “Sinds een tiental jaar hebben we in Nederland een reeks groothandelsklanten die Wouters & Hendrix zeer goed verkopen. Ook in onze drie Belgische winkels in Antwerpen, Brussel en Knokke hebben we een enthousiast en trouw, Nederlands publiek. We willen deze fans dichter bij huis bedienen met een winkel in eigen land. Daarnaast is Amsterdam ook heel internationaal georiënteerd.”

Voormalige rariteitenwinkel

Het is architect Lisa Keller, de dochter van ontwerpster Katrin Wouters, die een voormalige rariteitenwinkel transformeerde tot een intieme boetiek. De winkel bestaat uit een gedeelte vooraan op straatniveau en een zogenaamde ‘opkamer’ achteraan, een paar trapjes hoger gelegen. “In de hogere ruimte richtten we een intiem salon in waar de goudcollectie wordt gepresenteerd. Beneden krijgen de zilvercollecties een plek”, aldus Jasmijn.

Het Antwerpse juwelenmerk bestaat intussen dertig jaar. Sinds december is de pop-up in Knokke ook een permanent verkooppunt. In zes maanden tijd opende het merk dus twee nieuwe winkels.



Info: Wouters & Hendrix, Oude Spiegelstraat 5, Amsterdam,https://www.wouters-hendrix.com/