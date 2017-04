Basisschool De Bollenboom brengt musical

Geel - Gelukkig klopte enkele schooljaren geleden de Stedelijke Basisschool van Zammel nog op tafel om te vechten voor een degelijke uitbouw van hun dorpsschool. Vandaag oefent de herboren school de Bollenboom voor hun musical 'De Bollenboom'.

Alle leerlingen zingen, dansen en acteren dat het een lieve lust is. Koortsachtig oefent het ganse schoolteam om Zammel en ver daarbuiten te laten genieten van een geweldige musical.

School De Bollenboom ging in zee met People On Stage. Die verzorgden ook al hun schoollied en prachtige verfilming van de herboren school De Bollenboom.

People On Stage heeft massa's ervaring om al het jonge acteertalent te laten schitteren op het podium. Een regisseur, zangcoach en technieker werkten het verhaal van De Bollenboom uit.

Wat is de kracht om een bollenboom op de speelplaats te hebben staan en wat doen die krachten als de kinderen niet op school zijn… Enkele kinderen hebben het geheim ontdekt en nemen je mee in een wereld waarvan zelfs jij niet wist dat het in Geel bestond!

Wie de musical wil zien, moet snel zijn! Er zijn al vier voorstellingen uitverkocht. Voor de voorstellingen op zaterdag 13 mei 2017 van 11u en 18.30u zijn er nog een kleine 200 tickets beschikbaar.

Bestellen van kaartjes kan op http://www.peopleonstage.be/bollenboom/