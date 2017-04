NEA geeft historisch boek uit over het Spaans Toreken

Niel - Onder de titel ‘Het Spaans Toreken, terug van nooit weg geweest ‘ heeft Het Niels Erfgoed Archief (NEA) een boek uitgegeven. Het boek telt 200 bladzijden en is geïllustreerd met allerhande foto’s. De teksten komen van de hand van Roger Van den Broeck en Victor Van Dyck, twee medewerkers van het NEA. Prosper Scholiers, ook een lid van het NEA, zorgde voor de foto’s.

Het gebruikte materiaal en de foto’s zijn afkomstig uit diverse archieven, zoals onder meer die van het Niels Erfgoed Archief, geschiedkundige kring Het Wiel en uit collecties van particuliere verzamelaars. Tijdens de Erfgoeddag van vorige zondag gingen al zo’n 130 exemplaren de deur uit.

De auteurs brengen in het boek het Spaans Toreken, gebouwd achteraan in de Kasteelgang in 1580, weer tot leven. Het boek is nog te verkrijgen bij schoenhandel Wilssens, Dorpsstraat 33 Niel, aan de prijs van 15 euro.