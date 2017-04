"We maken jongeren het belang van het dragen van een gordel duidelijk"

Essen / Kalmthout / Wuustwezel - Flits! is een verkeerseducatief project van de Politiezone Grens in samenwerking met alle middelbare scholen uit Essen, Kalmthout en Wuustwezel. Het is een project voor de derde graad van het middelbaar onderwijs waarbij alle aspecten van weekendongevallen aan bod komen. Het zijn die jongeren die binnen een paar jaar in het verkeer gaan komen met een auto.

Het project start voor alle leerlingen met een theorieles en een beeldfragment over weekendongevallen dat nadien in groep besproken wordt. Nadien komen de belangrijkste thema's in workshops aan bod: gordeldracht, GSM-gebruik achter het stuur, alcohol en drugs in het verkeer, ... Alles kan door de jongeren getest worden in de tuimelwagen, met de reactietest, promillebril en andere proeven.

De tolwagen is de tool bij uitstek die de leerlingen het belang van de gordel aan den lijve doet ervaren. De leerlingen nemen op een veilige manier plaats in de wagen waarna de wagen enkele keren om zijn lengteas gedraaid wordt. Op die manier ondervinden de inzittenden al snel het nut van de gordel.

Als apotheose wordt 'Fractie van een seconde' opgevoerd. Een pakkende ervaringsvoorstelling waarbij de acteurs Stef Vanlee en Rudy Claeys er in slagen op jongeren te laten nadenken over het verkeer en zijn consequenties.