Gewikt en gewogen in de cinema: ‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’, ‘The Edge of Seventeen’, ‘Denial’

Mail Op planeet Ego hoeft het verhaal nergens heen te gaan. Regisseur-scenarist ­James Gunns kinderlijke fantasie laat werkelijk álles toe in de sequel op Guardians of the Galaxy, de blockbuster uit 2014. En ook: onze man keek naar ‘The Edge of Seventeen’ en ‘Denial’. Van: James Gunn Met: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Kurt Russell 136 min. “Wat als deze man jouw Hasselhoff is?” Je hebt dodelijk ernstige superheldenfilms en en ...