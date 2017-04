Hier komt de eerste Burger King in Vlaanderen

Hamburgerketen Burger King komt naar Brugge. Op de Markt zal Burger King de plaats innemen van Quick.

Burger King wil dit jaar zijn eerste Belgische vestigingen openen en het ziet ernaar uit dat Brugge snel aan de beurt zal zijn. Burger Brands Belgium heeft immers een aanvraag ingediend om het logo van Quick op de Markt van Brugge te vervangen door dat van Burger King. Burger Brands Belgium is de maatschappij achter beide hamburgerketens.

Wanneer de Whopper, zoals de vlaggenschiphamburger van Burger King heet, de Giant zal vervangen, is nog niet duidelijk. “Rond de zomer plannen we om de eerste vestigingen te openen. Waar dat zal zijn, zullen we over een aantal weken communiceren”, zegt Shana Van den Broeck van Burger Brands Belgium.

Of er plannen zijn om ook de Quick-vestigingen in Sint-Kruis en Sint-Andries te vervangen, is niet bekend. Eerder liet het bedrijf al weten dat beide merken naast elkaar zouden blijven bestaan.