Stéphane Moreau stapt uit PS na Publifin-schandaal

Waals politicus Stéphane Moreau verlaat zijn partij, de Parti Socialiste. Dat maakte hij zelf bekend in een perscommuniqué.

Moreau staat al een tijdje in het oog van de storm door zijn deel in het Publifin-schandaal. Hij was burgemeester van de Luikse gemeente Ans, maar legt die functie nu dus neer. Hij blijft wel aan als CEO van Nethys, het bedrijf dat operationele poot is van Publifin.

Amper vijf dagen geleden werd André Gilles, ex-voorzitter van de intercommunale Publifin, al uit de partij gezet. Moreau hield de eer aan zichzelf en besloot zelf om op te stappen.

“Na meer dan drie maanden de evoluties in het Publifin-dossier te hebben geobsereerd, stel ik vast dat mijn politiek lidmaatschap me een persoonlijk vooroordeel berokkent. Ik word niet beoordeeld op basis van de economische resultaten van het bedrijf dat ik leid, maar in functie van louter politieke criteria”, laat Moreau optekenen in een persbericht.

Volgens de politicus is het best mogelijk het lidmaatschap van een politieke partij te combineren met de leiding van een succesvolle onderneming, maar “in de huidige context vereist de voortzetting van de economische groei van het bedrijf een vorm van neutraliteit van mij”. “Om die redenen, en hoewel ik een man met overtuigingen blijf, met name wat betreft het belang van openbare industriële initiatieven, heb ik besloten ontslag te nemen uit de Parti Socialiste.”

Het volledige communiqué van Moreau: