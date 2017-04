Koren en orkesten eren dirigent Philippe Herreweghe met concertreeks

Zes ensembles en podia die een speciale band hebben met Philippe Herreweghe, eren de bekende dirigent de komende maand met een speciaal samengestelde concertreeks, naar aanleiding van zijn 70ste verjaardag. Behalve op zijn verjaardag zelf, op 2 mei, zal Herreweghe telkens zelf het dirigeerstokje hanteren. In augustus mag hij tijdens het festival Collegium Vocale Secrete Senesi in Italië ook een week lang werk van Monteverdi brengen met het door hem opgerichte koor Collegium Vocale Gent.

De concertreeks ter ere van Herreweghe start op 28 april al met twee Monteverdi-opvoeringen van het Collegium Vocale Gent in het Antwerpse Amuz. Nadien volgen nog concerten met werk van componisten als Bach en Beethoven in onder meer Bozar, de Koningin Elisabethzaal en deSingel. Naast het Collegium Vocale Gent nemen ook het Antwerp Symphony Orchestra - de nieuwe naam van deFilharmonie - en het Parijse Orchestre des Champs-Elysées deel aan het initiatief.

“Het getal 70 doet even schrikken, want je voelt je dan een soort grijsaard”, zegt Herreweghe. “Ik las onlangs echter dat de levensverwachting de komende decennia naar 130 zou stijgen, dus op dat vlak ben ik misschien slechts een adolescent nu, dat is een aangenamer idee. Als dirigent heb je ook een actief leven en het samenwerken met jonge muzikanten en zangers houd je ook jong.”

Naar aanleiding van zijn verjaardag verschijnt er ook een door Herreweghe samengestelde cd met muzikale fragmenten en een bespreking door de dirigent zelf, samen met een boek met interviews, een biografie en een selectie van illustraties.