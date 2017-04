Vonnis over moord op zorgbehoevende moeder uitgesteld

Merksem - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft het vonnis in de zaak van Eric V.d.B. (58) uitgesteld naar 8 mei. De vijftiger had vorig jaar zijn zorgbehoevende moeder Martha Van Hoof (83) verstikt met een kussen in hun appartement op de Deuzeldlaan in Merksem. De procureur vorderde achttien jaar cel. Volgens de beklaagde wilde ze sterven.

De vijftiger was op 16 maart 2016 zelf naar de politie gestapt met de boodschap dat hij zijn moeder gedood had in haar slaap. Toen de hulpdiensten het appartement binnen gingen, troffen ze daar inderdaad haar levenloze lichaam aan.

Eric woonde al twintig jaar bij zijn moeder en verzorgde haar. Ze kampte de laatste jaren met hart-, nier-, maag-, darm- en rugproblemen en ging volgens hem snel achteruit. Martha at niet meer en weigerde ook haar medicatie in te nemen. Ze zou meermaals tegen hem gezegd hebben dat ze niet meer wilde leven.

Uit de verhoren van andere familieleden en de dienster van de taverne waar hij wel eens kwam, bleek volgens het openbaar ministerie niet dat Martha wilde sterven. De verdediging pleitte de onweerstaanbare dwang: de vijftiger wist van geen hout pijlen meer maken en zag geen andere optie dat zijn moeder te doden. Als de rechtbank daarin volgt, dan gaat Eric V.d.B. vrijuit.