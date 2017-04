Dit koppel maakt komaf met cliché vakantiefoto’s

Vakantiebloggers hebben iets gemeen: ze hebben een afgetraind lichaam en poseren alsof ze nooit iets anders hebben gaan bij het zwembad en allerlei trekpleisters. Het Amerikaanse koppel Dean (34) en Julie Couchey(28) is ook dol op reizen, al beantwoorden ze niet aan dat cliché. Ze zijn volslank en brengen verslag uit van hun avonturen op hun zelfrelativerende pagina Two Fat Americans.

Je job opgeven om de wereld te ontdekken? Dean en Julie deden het en willen met hun originele foto’s op Instagram een statement maken. Ze onderstrepen dat je niet slank moet zijn om droomreizen te maken en erover te schrijven. “Ja, we zijn aan de zware kant, maar we willen aantonen dat Amerikanen meer zijn dan dikke mensen die op reis altijd naar de meest toeristische plekken gaan om zich vol te proppen met eten. We hopen dat onze grappige naam mannen en vrouwen ertoe zal aanzetten om verder te kijken dan dat stigma”, klinkt het in een interview met reismagazine ‘Travel + Leisure’.



Het koppel heeft momenteel al zo’n twintig landen bezocht en in de nabije toekomst staan ook Maleisië, en Singapore op de planning. Daarna gaan ze naar Japan, India en voorzien ze drie maanden om Europa te ontdekken. Intussen hebben de twee geen vast inkomen en worden ze niet gesponsord door een of ander merk. Naar eigen zeggen konden ze voor hun wereldreis flink wat geld bij elkaar sparen en werken ze af en toe in restaurantjes om hun droom te verwezenlijken.



