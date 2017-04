Deze kaaimuur wordt zaterdag tot ontploffing gebracht: "We willen ongerustheid vermijden"

Antwerpen - De kaaimuur aan de Ledeganckkaai op ’t Zuid wordt zaterdag tot ontploffing gebracht. Vorig jaar gebeurde dat ook al, wat Antwerpen letterlijk op haar grondvesten deed daveren. Dat zou dit weekend niet mogen gebeuren. “Na de ongerustheid vorig jaar, is de techniek verfijnd”, zegt Sarah Verhaegen van Waterwegen en Zeekanaal.

In 2015 startte Waterwegen en Zeekanaal vanwege de erg labiele staat van de kaaimuren met de vernieuwing van de Scheldekaaien op ’t Zuid. Dat de werken hoogdringend zijn, is ook te merken vanop het water aan de barsten in de kaaimuren.

Over een lengte van zevenhonderd meter werd de kaaimuur onderverdeeld in vijf zones. Zone 1 is bijna volledig afgewerkt. Vorig jaar in februari werd dat stuk met springstof gecontroleerd tot ontploffing gebracht, om de oude kaaimuur af te breken. Vervolgens werd het metalen geraamte van de nieuwe kaaimuur geplaatst.

Historische uitstraling

Vorige week zijn daar zes gigantische betonnen prefabelementen van elk 130 ton zwaar, 16,5 op 6,5 meter, op aangebracht. “Om de historische uitstraling te reconstrueren, is er in de betonnen elementen een blauw pigment toegevoegd”, zegt Reinhilde Vanhooydonck, projectingenieur bij Waterwegen en Zeekanaal. “Gewoon beton geeft een beige tint, wat niet overeenkomt met hoe het was. Wat in zone 1 nog rest, is het plaatsen van drie rijen blauwe steen bovenop de geplaatste betonnen prefabelementen.”

Bovenstaande werkwijze wordt nu opnieuw toegepast in een zone 2, beginnende bij het begin: de explosies. Zaterdag 29 april wordt van 15 tot 21u een veiligheidsperimeter ingesteld tussen de Namenstraat en de Generaal Armstrongweg. De methode is aangepast sinds de grote ongerustheid die vorig jaar uitbrak. De ruime omgeving van Antwerpen-Zuid, van Berchem over Linkeroever tot Zwijndrecht, werden toen opgeschrikt door explosies.

Op zaterdag 27 mei zullen er opnieuw explosies plaatsvinden voor de afbraak van de kaaimuur in zone 4. Eind 2020 moet de vernieuwing van de Scheldekaaien afgerond zijn.