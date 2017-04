Antwerpen krijgt springkastelenfestival... voor volwassenen

Kiel / Antwerpen - De stad Antwerpen is binnenkort weer een festival rijker. Op 24 juni wordt de eerste editie van SummerBounce gehouden. Dat is het eerste springkastelenfestival enkel voor volwassenen: onder de achttien jaar mag er niet binnen.

Het domein aan de rand van het Nachtegalenpark, tussen de Floraliënlaan en MIddelheimlaan, wordt omgetoverd tot een festival vol dj’s en luchtkussens. Er zullen opblaasbare ballenbaden zijn, hindernissenparcours over glijbanen, opblaasbare jacuzzi’s, en nog veel meer. De organisatie van het festival belooft dat er “enkele indrukwekkende attracties” zullen staan, die nooit eerder in België werden opgesteld. Er zullen ook meerdere podia met dj-booths zijn. Namen van de dj’s werden nog niet bekendgemaakt.

In Nederland, het Verenigd Koninkrijk en in Aziatische landen hebben dergelijke festivals hun populariteit al bewezen, en eind juni is België aan de beurt. Tickets kosten 25 euro en zijn te koop via www.summerbounce.be. Maar opgelet: de minimumleeftijd bedraagt achttien jaar

Enkele dagen geleden meldden we aldat in september een gelijkaardig festival voor volwassenen wordt gehouden in Sint-Niklaas.