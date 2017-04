1.300 Mechelse kinderen nemen deel aan fietsexamen

Mechelen - Tot eind deze week organiseert de politie Mechelen-Willebroek een fietsevenement in het Vrijbroekpark. Bijna 1.300 kinderen uit Mechelse scholen tonen hun rijervaring tijdens een fietsexamen.

“Voor de begeleiding kan de politie rekenen op de steun van de gemeenschapswachten. Zo geven ze gedurende het schooljaar aan heel wat klassen les in de verkeerstuin, helpen ze mee tijdens het fietsevenement en zorgen ze voor logistieke ondersteuning tijdens het fietsexamen”, zegt schepen van Preventie en Veiligheid, Stefaan Deleus (CD&V) die de jongeren kwam aanmoedigen bij de proeven in de verkeerstuin.



“Het vijfde leerjaar kan gedurende twee dagen kennismaken met een aantal facetten van het verkeer. Er is een presentatie rond zichtbaarheid in het verkeer, een behendigheidstest, een training in de verkeerstuin en zelfs een presentatie omtrent de ‘dode-hoek’ met twee vrachtwagens van het bedrijf Van Dievel die speciaal tot in het park zijn gereden”, zegt hoofdinspecteur Gino Verbruggen van de lokale politie.



“Voor de zesdejaars leggen we de lat wat hoger. Zij gaan hun ervaringen testen in een levensecht parcours waarin alle uitdagingen en valkuilen van het verkeer aan bod komen. Deze kinderen fietsen, vanuit de verkeerstuin op een traject door de binnenstad langs drukke en moeilijke wegen. Langs het parcours staan observatoren die de kinderen beoordelen en beveiligen”, weet hoofdinspcteur Verbruggen.