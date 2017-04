Coca-Cola trekt broeksriem strakker aan

Coca-Cola wil 800 miljoen dollar extra besparen. Het bedrijf maakt geen verlies maar had meer winst verwacht.

De frisdrankgigant kampt met een dalende vraag naar zijn producten. In totaal mikt het bedrijf nu al op een besparing van 3,8 miljard dollar. De bijkomende besparing zal onder meer het marketingbudget treffen. Of er banenverlies zit aan te komen, is niet duidelijk.

Coca-Cola meldde dinsdag een omzetdaling van 11 procent in het eerste kwartaal, tot 9,1 miljard dollar. Die afname werd bijna geheel toegeschreven aan de structurele verandering van het concern, waarbij de focus wordt verlegd naar minder suikerhoudende dranken en de afstoting van veel bottelingsactiviteiten.

De nettowinst van Coca-Cola lag vorig kwartaal met 1,2 miljard dollar een vijfde lager dan een jaar eerder. Daarmee werd net niet voldaan aan de verwachtingen van analisten. Op termijn hoopt Coca-Cola de winstgevendheid op te kunnen krikken, onder meer door zijn dranken in kleinere verpakkingen te verkopen.