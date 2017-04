Belg was nog nooit zo vrijgevig

De bereidheid van de Belg om goede doelen te steunen is sinds 2011 nooit zo groot geweest als nu. Maar liefst 8 op de 10 Belgen vinden dat een gift bijdraagt tot een betere wereld, voor 54% is filantropie zelfs een morele plicht en 6 op de 10 zetten in 2016 woord om in daad. opmerkelijk: jongeren zijn vrijgeviger dan ouderen.

Dat blijkt uit de Barometer en de Index van de Filantropie die de Koning Boudewijnstichting samen met denktank Itinera om de drie jaar maakt.

De Barometer van de Filantropie peilt via een enquête door Ipsos bij meer dan 1.000 Belgen naar hun filantropische gevoeligheid. Samen met denktank Itinera maakt de Koning Boudewijnstichting deze driejaarlijkse foto van de vrijgevigheid van Belgen en van de filantropische sector in ons land. In vergelijking met 2013 is er een duidelijk positieve trend. En dat is bemoedigend voor wie inzet op een betere samenleving.

Eerst gezondheid

In 2016 zagen de non-profitinstellingen en filantropische stichtingen in België hun inkomsten uit schenkingen en legaten stijgen. Bovendien geven steeds meer mensen een gift aan een goed doel. In 2016 deden 2 op de 3 Belgen minstens één gift, en gaven gemiddeld 165 euro. De impact van de financiële crisis op de bereidheid van mensen om goede doelen te steunen, ebt daarmee weg. Ook de toekomst ziet er positief uit: het zijn met voorsprong de jongeren (18 jaar tot 44 jaar) die vrijgeviger zijn en de toekomst positief inschatten.

Giften gaan in de eerste plaats naar goede doelen voor gezondheid en medisch onderzoek, gevolgd door humanitaire acties en ontwikkelingshulp, en ten slotte armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid. Dit zijn ook domeinen waar overheden de knip op de beurs hebben gezet. “De filantropische sector is aan het groeien en krijgt een steeds grotere economische betekenis”, zegt Ivan Van de Cloot van Itinera. “Het professionalisme en daardoor ook de efficiëntie van de sector is sterk toegenomen. Tegelijk is bij burgers het besef gegroeid dat de overheid niet voor alles kan instaan. Mensen zien leemtes ontstaan en willen zelf een bijdrage leveren, op voorwaarde dat hun geld efficiënt wordt besteed.”