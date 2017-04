Charleroi gaat in beroep tegen schorsing Harbaoui, spits kan spelen tegen Anderlecht

Brussel - Sporting Charleroi gaat in beroep tegen de schorsing van zijn spits Hamdi Harbaoui. De Tunesiër kan daardoor wel spelen tegen RSC Anderlecht (27 april). Daarna wordt het beroep behandeld. De Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) had de Tunesische spits van de Zebra’s dinsdag twee speeldagen schorsing en 800 euro boete opgelegd.

Harbaoui sprong in de 74e minuut van de met 0-1 verloren thuismatch tegen AA Gent onorthodox met beide voeten vooruit naar de bal en raakte daarbij de voet van Gent-speler Brecht Dejaegere. Ref Nicolas Laforge bestrafte de overtreding met geel. Door de unanieme tussenkomst van de Reviewcommissie wordt die kaart geschrapt, maar kreeg de fase wel een disciplinair staartje.

Het Bondsparket sloeg de verklaringen van scheidsrechter Nicolas Laforge, die ook na het zien van de tv-beelden geel zou gegeven hebben, in de wind en vroeg twee speeldagen schorsing. De Geschillencommissie bevestigde die strafvordering. “De sprongtackle met beide benen en studs vooruit is een vrijwille en manifeste overtreding. De fysieke integriteit van Dejaegere werd daardoor ernstig in gevaar gebracht. De scheidsrechter heeft zich manifest vergist in de beoordeling van de fase”, schrijft commissievoorzitter Stefaan Desmet. “De argumenten van Charleroi spreken het vrijwillige karakter van de sprongtackle niet goed. Bovendien heeft Harbaoui allesbehalve een gunstig strafblad bij de KBVB.”

“Harbaoui maakt een sprongtackle met beide voeten vooruit en aan een veel te hoge intensiteit, waardoor de fysieke integriteit van Dejaegere in gevaar was”, verklaarde bondsprocureur Ebe Verhaegen de strafvordering.

Harbaoui, bijgestaan door Pierre-Yves Hendrickx, reageerde verbaasd op de oproeping door de Reviewcommissie. “Ik spring op de bal om de bal te beschermen en in mijn bezit te houden. Ik raak Dejaegere niet, het was zeker niet mijn intentie hem te kwetsen”, zei de Tunesische aanvaller. Hendrickx vroeg te luisteren naar de verklaring van Nicolas Laforge, die zei dat Harbaoui “weliswaar met veel intensiteit voor de bal gaat, maar zonder dat de studs gericht zijn naar de speler”. Ook na het zien van de beelden zou Laforge de fase bestraffen met een gele kaart.