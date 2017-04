Zo luxueus sliepen Natalia en co tijdens de opnames van ‘Liefde voor muziek’

Van Kris Wauters die rondrijdt op zijn hoverboard en zich specialiseert in de bottle flip challenge tot Natalia en Josje die stemoefeningen doen in het zwembad: tijdens de nummer krijgen de kijkers van ‘Liefde voor muziek’ beelden te zien van de acht artiesten die het prima naar hun zin hebben in hun vakantievilla. Maar hoe luxueus is Hotel Can Simoneta op het Balearische eiland Mallorca echt?

Het vijfsterrenhotel ligt in het noordoosten van het eiland en beschikt over een beach house, waarin de kandidaten van het vtm-programma mochten verblijven. Daarin zijn drie suites en drie compactere kamers ondergebracht . Bij het huis, dat uitsluitend te boeken is voor vakantiegangers ouder dan achttien jaar, hoort een infinity zwembad. Maar hotelgasten kunnen er ook naar de wellness, zich aan een partijtje golf wagen of gewoon ontspannen op de ligweide.

Een blik op de officiële site van het hotel, leert ons dat een nachtje boeken in het hoogseizoen (1 juli) 400 euro kost. Eind augustus is dat 635 euro per nacht. Vanaf oktober kan je er overnachten vanaf 315 euro.

Een bericht gedeeld door plexique | Dany (@plexique) op 8 Aug 2016 om 11:02 PDT

Een bericht gedeeld door Melissa Kueng (@melissa_k) op 20 Apr 2017 om 2:03 PDT

Een bericht gedeeld door WORLD HOTEL BOOK (@worldhotelbook) op 7 Okt 2016 om 3:53 PDT

Een bericht gedeeld door ALM (@leizanmil) op 28 Jul 2014 om 2:48 PDT