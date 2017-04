Aanvragen voor rijbewijzen vandaag niet mogelijk in Antwerpen door landelijke panne

Antwerpen - In heel het land is het vandaag onmogelijk om op het gemeente- of stadhuis een rijbewijs aan te vragen. “Er zijn computerproblemen bij de FOD Mobiliteit”, klink het bij zowel op het stadhuis van Leuven als Antwerpen, beide misnoegd dat ze pas gisteravond laat op de hoogte zijn gebracht.

“De afgelopen dagen heeft de FOD Mobiliteit de software aangepast van het computerprogramma waarmee alle gemeentebesturen rijbewijzen aanvragen”, klinkt het op het stadhuis in Leuven. “We waren daarvan op de hoogte, vanochtend zou alles weer normaal functioneren. Echter, maandagavond laat zijn we per e-mail verwittigd dat de software-aanpassing niet helemaal was gelukt en dat het computerprogramma ook dinsdag niet beschikbaar zou zijn.”

Gevolg: een vijftigtal inwoners van Leuven – die netjes een afspraak hadden gemaakt om vandaag een rijbewijs aan te vragen – moesten vandaag onverrichter zake weer naar huis. We hebben nog getracht deze mensen telefonisch te verwittigen, maar dat is niet in alle gevallen gelukt.”

“Serieuze vertraging”

Overal in het land doen de problemen zich voor. Ook in Antwerpen moet het personeel in de districtshuizen zich behelpen. “Pas vanochtend bleek dat de software-aanpassingen die de FOD Mobiliteit doorvoert nog een extra dag in beslag ging nemen”, aldus woordvoerder Dirk Delechambre. “Kwestie van onze inwoners toch zo goed mogelijk te helpen, noteren we vandaag elke aanvraag op papier. We zullen die informatie later zelf invoeren wanneer het systeem weer werkt. Maar voor onze inwoners betekent het toch een serieuze vertraging. Normaal zouden ze hun rijbewijs na 3 dagen thuis krijgen. Nu wordt dat waarschijnlijk pas volgende week.”

Zowel Leuven als Antwerpen zijn misnoegd over de late communicatie, vanwege de FOD Mobiliteit. “Om 22u ’s avonds een e-mail sturen dat er ook de volgende dag nog computerproblemen zullen zijn, vinden we geen manier van werken”, aldus Leuven.

Antwerpen en Leuven kregen te horen dat de problemen in principe woensdag van de baan zouden zijn.

Bij de FOD Mobiliteit was nog niemand bereikbaar voor commentaar.