Aprilse grillen in Essen met hagelbuien

Essen - In Essen, en wellicht ook elders, doet april zijn grillen alle eer aan en laat het weer zich van zijn wispelturigste kant zien. Dan weer schijnt de zon door een donker wolkendek heen om ons even later te verrassen met een hagelbui. Wie op stap moet neemt dus best een regenjas of paraplu mee.

De kleine hagelbolletjes vielen vandaag al voor de tweede keer uit de hemel. Telkens korte maar krachtige buitjes. In een mum van tijd verdwijnt de hagel weer als sneeuw voor zon.

Het grillige weer was voorspelt. Ook woensdag en donderdag blijft het zeer wisselvallig met soms intense buien met hagel of sneeuw en ook een donderslag is mogelijk. Het wordt niet warmer dan 10 of 11 graden en ook de nachten worden koud met in het oosten van het land mogelijk ook nachtvorst.



Vrijdag zijn er nog enkele buien mogelijk maar het wordt geleidelijk meer stabiel. Zaterdag is het eerst nog droog maar later verwachten we regen vanaf de kuststreek. Het wordt wel iets zachter.