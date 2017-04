Gerecht onderzoekt of Accent Jobs for People geld probeerde wit te wassen via Luxemburg

Het gerecht onderzoekt of de Belgische uitzendgroep Accent Jobs for People belastingfraude heeft gepleegd via Luxemburg. Vanmorgen zijn onder meer huiszoekingen gehouden op de hoofdzetel in Roeselare.

De actie kadert in een lopend onderzoek rond fiscale fraude. “In het belang van het onderzoek wordt er niet verder gecommuniceerd over de inhoud van het dossier”, zegt Karlien Ververken, woordvoerster van het parket van West-Vlaanderen.

Het onderzoek is een uitloper van LuxLeaks, een wereldwijd lek eind 2014 over heel wat grote ondernemingen en rijke families die met de Luxemburgse fiscus akkoorden (‘rulings’) mochten sluiten waardoor ze amper belastingen moesten betalen, weet De Tijd.

Op 14 maart 2009 richtte het Belgische Accent Jobs een Luxemburgse vennootschap op. Dat beloofde een computerprogramma te ontwikkelen voor alle filialen van de groep in de wereld. Het kreeg de naam ‘HRM Software & IT’. En het werd een dochterbedrijf van een bestaand Luxemburgs filiaal van Accent Jobs. Maar die Luxemburgse vennootschap zou een holle doos zijn en vooral dienen om winsten belastingsvrij te houden.

Accent in Roeselare geeft toe dat er een huiszoeking is geweest en dat het bedrijf zijn volle medewerking verleent aan het onderzoek.

In deze zaak is nog niemand in verdenking gesteld en het is ook nog niet duidelijk wat de huiszoekingen van vandaag hebben opgeleverd.