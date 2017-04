KBVB grijpt in: toch geen ref uit Lommel voor degradatietopper OHL-Lommel

Wie degradeert er uit de Proximus League: OHL of Lommel United? Vrijdag na het rechtstreekse duel tussen beide clubs kennen we het antwoord. Opvallend: voor de match werd eerst nog een ref uit Lommel aangeduid, maar intussen raakte al bekend dat er toch voor een andere arbiter wordt gekozen.

Het duel tussen OHL en Lommel belooft erg pittig te worden: Lommel leek bij het begin van Play-off 3 een vogel voor de kat, maar na een ongelooflijke remonte leek de redding toch nabij. Maar door 1-0 verlies tegen Cercle vorige week wisten de Limburgers zich toch (nog) niet te redden en komt het deze vrijdag aan op een alles-of-niets-duel op het veld van OHL: enkel winst kan Lommel nog in de Proximus League houden, anders zakt het naar de hoogste amateurklasse.

Het was dan ook met verbazing dat OHL vandaag ontdekte dat Wesley Alen als ref werd aangeduid: die komt immers uit...Lommel, en dat is op zijn minst opvallend. Maar enkele uren nadat het nieuws bekendraakte greep de KBVB al in: niet Alen maar een andere (vooralsnog onbekende) ref zal de wedstrijd leiden. Ook de eerste assistent, Pieter Becquet, wordt vervangen. De andere officials blijven wel op post: Michael Geerolf en Christof Virant.