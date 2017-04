Lieven Scheire over overleden held Chriet Titulaer: “Alsof hij een teletijdmachine had”

“De uitvindingen waarmee hij in zijn televisieprogramma’s van de jaren 80 de wereld liet kennismaken, gebruiken wij nu in ons dagelijkse leven.” Lieven Scheire spreekt vol bewondering over Chriet Titulaer (73), de pas overleden Nederlands-Limburgse wetenschapper die in de jaren 70 en 80 hele generaties, ook in Vlaanderen, warm maakte voor wetenschap en ruimtevaart.

Chriet Titulaer, geboren nabij Venlo, werd beroemd in 1969 als commentator bij de eerste maanlanding. In de jaren 80 werd de sterrenkundige ook in Vlaanderen bekend met het wetenschappelijke programma ...