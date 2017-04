Ranst - De hondendag op 1 mei in de Broechemse Moervelden in de Bistweg 11 is ondertussen al een traditie voor hondenliefhebbers.

Er staan weer diverse demonstraties en workshops in de twee hallen op het programma. U kan tussen 10 en 17.30u kennis maken met nieuwe disciplines als cirkeltraining en holistic happiness. Ook een gratis shiatsu beurt hoort tot de mogelijkheden. Tickets kosten 5 euro.

http://www.dehondendag.be